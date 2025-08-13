¥ÉÇ÷ÎÏ¡ª2¥È¥ó±Û¤¨¡ª¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤è¤êSUV¡×Ìî¸ý·ò¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ÆÃó¼Ö¾ì¤¬¡×
¥ÉÇ÷ÎÏ2¥È¥ó±Û¤¨¡¡¥µ¥¤¥º´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë
¡¡ÅÐ»³²È¤Ç´Ä¶³èÆ°²È¤ÎÌî¸ý·ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼Ö¤ËÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¥Ç¥ê¥«¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡ª¡ª¡ª¤ÉÇ÷ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ°¦¼Ö¤È¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÌî¸ý¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö»°É©¼«Æ°¼Ö¤µ¤ó¤«¤é¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ã¥¯à¥È¥é¥¤¥È¥óá¡£
¡¡¸ø¼°HP¤Ç¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê4,988,500±ß¤«¤é¤ÎàÄ¶Âç·¿¼Öá¤Ë¡ÖÂç¤¤¯¼Ö½Å¤â2¥È¥ó±Û¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Å¾¤·¤Þ¤º¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´°Á´¤ËËº¤ì¤ë¡£°ÊÁ°¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¸¥§¥í¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤è¤êSUV¼Ö¤Ë¶á¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ÆÃó¼Ö¾ì¤¬¡×¡ÖÇ³Èñ¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£