¡Ö·ëº§10¼þÇ¯ÌÜ¡×É×¤ÈàËË´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤»ö¤Ç¤¹¡×É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡àËË´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿·ëº§10Ç¯ÌÜ¤Î39ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë»¨»ï¡ÖNumero TOKYO¡×(ÉÞ·¬¼Ò)¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¡£2016Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TRICERATOPS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÏÂÅÄ¾§(49)¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÉ×ÉØ·ëº§10¼þÇ¯ÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤ª»Å»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤»ö¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ë¤È¡¢ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤äà¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£