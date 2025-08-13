800Ëü±ßÄ¶¤Î¹âµéSUVÇ¼¼Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÌðºîÊæ¹á​​​​​​​(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àhonoka_yahagi¤è¤ê) 

¡¡28ºÐ½÷Í¥¤¬­à800Ëü±ßÄ¶­á¤Î¿·¼Ö¹ØÆþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç­à°¦¼Ö­á¤ÎÇ¼Æþ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÌðºîÊæ¹á(28)¡£¡ÖÂç¹¥¤­X3¤¬Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¦BMW¤Î¹âµéSUV¡ÖX3¡×¤Î¹ØÆþ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£BMW¤Î¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤¬8,080,000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ¸÷¤ê¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ËÉª¤ò¤Ä¤­¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥¯¥ë¥Þ¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¤¤¤¹¤­¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ç¤Ã¤«¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Ìðºî¤Ï2009Ç¯¤Ë­àÌ¤ÍèÊæ¹á­á¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ö¥é¥Ö¥Ù¥ê¡¼¡×(ÆÁ´Ö½ñÅ¹)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¤ÊKiss¡ÁLove in TOKYO¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¡¢13Ç¯)¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Áê¸¶¶×»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£16Ç¯¤ËËÜÌ¾¤Î­àÌðºîÊæ¹á­á¤Ë²þÌ¾¡£23Ç¯¤Ë¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£