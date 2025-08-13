¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢¤¬7·î¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¡¡Á°ÅÄÍª¸à¤ËÂ³¤¥É¥é1¤¬2¥«·îÏ¢Â³
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤¬¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î¥¤¥Ò¥Í¤Ï7·î¤Ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨3³ä3Ê¬8ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¡¢7ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ò¥Í¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤â³ä¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡6·îÅÙ¤ÎÆ±¾Þ¤ÏÁ°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤¬2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£