¡Öº£¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¤í¡×¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î²¤½£Í½ÁªÆ°²è¤¬ÂçÈ¿¶Á
¡¡YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTV¡Ù¤Ç¡¢¡ÖËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½ÁªÅ¸Ë¾¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÇÛ¿®¡£12¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î·ãÆ®¤¬£¹·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×I¤Ç£²»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï£³°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼±¼Ô¤Î²Ï¼£ÎÉ¹¬»á¤¬ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤À¡£
¡¡£²Âç²ñÂ³¤±¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬È¿±þ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤É¤¦¤·¤¿¡© £³²óÂ³¤±¤Ð¤â¤Ï¤ä¼ÂÎÏ°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡Ö½Ð¾ìÏÈÁý¤¨¤¿¤Î¤Ëº£²ó¤â¥¤¥¿¥ê¥¢´í¤Ê¤¤¡×
¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬¤¤¤Æ¤âÍ¾Íµ¤ÇÄÌ²á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Î¹ñ¡×
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¤â¤¦¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¸Å¹ë¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬WÇÕ2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤¤»ö¼Â¡×
¡Öº£¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¤í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢´ØÏ¢°Ê³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÏ¤È¤«¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÏÆüËÜ¤È»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¶¯¹ë¹ñ¤«¤é¤·¤¿¤éÉî¤ì¤Ê¤¤Ãæ·ø¹ñ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×
¡Ö¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÏÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¡×
¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ò¥Ü¥³¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ã¤Æ¥Ð¥±¥â¥ó¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Î¤Ï¡©
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
