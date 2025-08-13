◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2025年8月12日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。2四球を含め4打席安打なく迎えた第5打席で相手守護神ケンリー・ジャンセン投手（37）から今季2度目の4戦連発、リーグ単独トップに立つ43号を放ち、現地放送席からは驚きの声が上がった。

5―5の9回は守護神ジャンセンとの対戦。1ボールから甘く入ったカットボールを完璧に捉えた。右翼へ打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、29度の角度で飛び出した打球は、404フィート（約123.1メートル）の豪快弾。大谷は打った瞬間に雄叫びをあげ、敵地も総立ちとなり、大熱狂に包まれた。ジャンセンはこの試合まで15試合連続無失点と絶好調だったが、大谷が見事に打ち崩した。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をステファン・ネルソン氏、解説を92年シーズンのナ・リーグ新人王で通算284本塁打のレジェンドOB・エリック・キャロス氏が務めた。

ネルソン氏は「ゴーーーンヌ（入ったあ）！」と絶叫。興奮気味に実況した。

キャロス氏は「彼の特徴は、調子が上がらない時期があっても、彼はできるということだ。打席で調子が悪そうに見えることもある。時にはただ空振りしているように見えることもあるが、彼は打席に立つたびに、期待させてくれる。どんなスランプであっても関係ない。信じられないことだ」と驚がくした。