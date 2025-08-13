◇ナ・リーグ パドレス5―1ジャイアンツ（2025年8月12日 サンフランシスコ）

パドレスは12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦で投打が噛み合い、4連勝を飾った。

初回、ボガーツの二塁打などで2死二、三塁の好機をつくると、相手先発・レイのボークで思いがけない形で先制点を奪った。

1―1の2回にはイグレシアスの今季初本塁打となる左越え2ランで勝ち越しに成功。4回にもクロネンワースの適時打で加点すると、8回にはメリルが9号ソロでダメ押し点を奪った。

投げては先発・コルテスが5回途中1失点と粘投。タレント揃いの救援陣がジャイアンツ打線を無得点に封じ、最後は守護神・スアレスが9回を締め、勝利した。

パドレスは試合前の時点でナ・リーグ西地区2位に付けており、1ゲーム差で首位ドジャースを追っている。ほぼ同時間帯で始まったドジャース―エンゼルス戦は延長10回にエンゼルスがサヨナラ勝ち。これで68勝52敗でドジャースと並び5月10日以来となる首位に浮上した。

パドレスとドジャースは15日（同16日）からドジャースタジアムで3連戦、22日（同23日）からはペトコパークで3連戦ｔ計6試合の直接対決が組まれている。