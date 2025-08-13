歌手の高橋真梨子さんが自身のインスタグラムを更新。結婚32周年を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【 高橋真梨子 】 結婚記念日を祝う 夫婦2ショットを披露 「32年前に式を挙げたバミューダでの思い出話しで盛りあがりました♪」

高橋さんは、「8月5日、結婚記念日のお祝い」と書き出し、「暑い夏を乗り切るため焼肉でスタミナチャージ。」とコメントし、夫で音楽プロデューサー・ミュージシャンのヘンリー広瀬さんとの2ショット写真を披露しました。







高橋さんは、「32年前に式を挙げたバミューダでの思い出話しで盛りあがりました♪」とコメントしており、バミューダで挙式を行ったことも伝えています。投稿には「SNSにたくさんのメッセージありがとうございます」とファンへの感謝の言葉も添えられていました。





この投稿に、「ご夫婦の時間を大切にお過ごしくださいませ」「素敵なおふたりに乾杯です。」「いつまでも仲睦まじく居てくださいね♪」「ヘンリーさんあっての真梨子さん…、素敵なご縁に導かれた人生は奇跡のように輝いていますね！」などの声が寄せられています。







高橋さんは7月にも「初めてのフルムーン、箱根でノンビリ温泉」と書き出し、「日本各地、50年余り旅を続けてきましたが、夫婦2人だけでの旅行はこれが初めて」とフルムーン旅行に出かけたことを報告していました。

【担当：芸能情報ステーション】