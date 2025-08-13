7·î¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¡¡Á°Ç¯Æ±·îÈæ2.6%¾å¾º¡¡¥³¥á¤Ê¤É¤Î¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡×¤¬»Ø¿ô¤òÂç¤¤¯¤ª¤·¤¢¤²
´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤Î²Á³Ê¿å½à¤ò¼¨¤¹7·î¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤ÏµîÇ¯¤«¤é2.6%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¤Ê¤É¤Î¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡×¤¬»Ø¿ô¤òÂç¤¤¯¤ª¤·¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¶ä¤¬¤¤ç¤¦È¯É½¤·¤¿7·î¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.6%¾å¾º¤Î126.6¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡×¤¬µîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ42.2%¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥³¥á¤Ï¼ûµë¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍ¢Á÷Èñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤¬Å¾²Ç¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç°ú¤Â³¤¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íñ¤âÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ê¡¢²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÊª²ÁÁ´ÂÎ¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï6·î¤Î2.9%¤«¤é0.3¥Ý¥¤¥ó¥È½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¶ä¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å¾º¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥³¥á²Á³Ê¤Î¿¤ÓÎ¨¤¬¡¢°ì»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÊª²Á¾å¾º¤Î´ðÄ´¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£