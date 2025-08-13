静岡県伊東市の田久保真紀市長は8月13日、伊東市議会の百条委員会に出頭し、議長らに卒業証書を「チラ見せ」したとされる報道について「約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しております」と述べ、チラ見せを否定しました。

【写真を見る】6回目の百条委員会に出頭する田久保伊東市長

田久保真紀市長は13日、百条委員会の求めに応じて百条委員会に出頭し、証人尋問に臨みました。

この中で委員から、議長らに「チラ見せ」したとされる「卒業証書」について問われると、「報道であるようなチラ見せという事実はありませんで、約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しております」と述べ、チラ見せを否定しました。

田久保市長は証人尋問の終了後 報道陣から「ストップウォッチかなにかで計っていたんですか？」と約19.2秒の根拠を問われ、「会話は録音の記録を持っております。ストップウォッチで計りました」と述べました。

続けて田久保市長は「(議長らから)『もっときちんと見せてください』、『チラ見せでパタパタと閉じて、そういったことはやめてください』といった会話の記録はございません。19.2秒提示したあとに議長から『いいじゃん』というコメントをいただいております。事実関係としては以上です」と話しました。