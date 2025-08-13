援助団体のロゴが入った車両の周辺に立つ複数の人物を捉えた動画の静止画像/IDF

（ＣＮＮ）イスラエル軍は、援助活動家を装った武装集団を空爆したと明らかにした。武装集団が使用していた車両には、米国に拠点を置く非営利団体ワールド・セントラル・キッチン（ＷＣＫ）のロゴが描かれていたという。

イスラエル国防軍（ＩＤＦ）は１２日に声明を発表。先週行われたこの空爆で「武装テロリスト５人」が死亡したと述べている。

ＩＤＦが公開した動画には、少なくとも８人の人物が黄色いベストを着て、ＷＣＫのロゴが描かれた車両の周りに立つ様子が映っている。動画に映る人物のうち数人は武装しているように見える。ＩＤＦは「皮肉なことに、援助団体に与えられている地位と信頼とを悪用している」と指摘する。

動画には、軍が車両を攻撃する様子は映っていない。

イスラエル国防省傘下の「占領地政府活動調整官組織（ＣＯＧＡＴ）」はＷＣＫに連絡を取り、車両が同団体の活動とは無関係であることを確認したと述べた。

ＷＣＫはＣＮＮへの声明で、「ワールド・セントラル・キッチンや他の人道支援団体を装う者を強く非難する。これは民間人や援助活動従事者を危険にさらすものだ。我々のチームの安全と安心は最優先事項だ」と述べた。

ＩＤＦによると、車両はパレスチナ自治区ガザ地区中部のデイルアルバラで目撃された。軍の陣地から数百メートル離れた場所だったという。

ＩＤＦは１２日の状況説明で、この集団がどのグループまたは組織に属していたかは不明だと述べた。

今回の報道が届く間にも、ガザでは混乱状態が続いている。イスラエルがガザへの援助を厳しく制限する中、地区内では暴力と飢餓が深刻化している。

パレスチナ保健省によると、紛争開始以来少なくとも２２７人が栄養失調で死亡した。このうち１０３人は子どもだという。