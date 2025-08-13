IQOSからニュース続々！「TEREA」新銘柄に加え、「IQOS イルマ i シリーズ」新製品＆オリジナルメニューが登場
「煙のない社会」の実現を企業ビジョンとして掲げているフィリップ モリス ジャパンは、2025年8月6日にIQOSストア銀座にて、加熱式たばこ「IQOS ILUMA(イルマ) i シリーズ」の新モデルと、同シリーズの専用たばこスティック「TEREA」(テリア)から発売した「テリア ブラック フューシャ メンソール」(20本入りボックス／580円)、そして“マリアージュドリンク”の発表会を行った。
【写真】新製品にあわせて登場したスペシャルスイーツ「ティラミス・デ・アフォガート」
フィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRのナイトみどりさんは、「テリア ブラック フューシャ メンソール」について、「『強冷メンソール×まろやかな果実の香り』と打ち出している通り、突き抜けるようなメンソールの爽快感とまろやかな果実の香りが織りなす、これまでの製品にはなかった独自の味わいが特徴です」と紹介。
この新製品の発売に伴い、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)で展開されるマリアージュドリンク「フルーティーブリーズコーヒー」についても紹介し、「ピーチのフルーティーな甘さに加え、コーヒーの風味も感じられるさわやかな一杯です。ソーダの清涼感もあり、トッピングのベリーと一緒に飲むことで程良い酸味をお楽しみいただけます」とアピールした。
ボトムのしっかりとした甘さをダイレクトに堪能したり、ベリーを潰しながら全体を混ぜ合わせて飲んだりと、「テリア」シリーズと同様に「気分に合わせた楽しみ方をしてほしい」とのことだ。
※ドリンク提供は、IQOS公式サイトへの会員登録および「IQOS イルマ」シリーズ、「IQOS イルマ i」シリーズ、「lil HYBRID(TM)」の製品登録をしている喫煙者が対象(同伴者2名含む計3名まで。「イルマ」より前の旧モデルのみの製品登録がある人は対象外)。名古屋店ではボトルドリンクを展開予定。詳細は店舗スタッフに要確認。
続いて、日本で先行発売を開始した加熱式たばこ「IQOS イルマ i シリーズ」の数量限定モデル「IQOS イルマ i SELETTI(セレッティ) モデル」もお披露目。
今回タッグを組んだブランド「セレッティ」については、「イタリアのデザインハウス『セレッティ』は、1964年の設立以降、名高いモンキーランプのデザインや数々のアーティストとのコラボレーションを通じて、イタリアンデザインの象徴的なブランドとしての地位を確立してきたブランドです。現クリエイティブディレクターのStefano Seletti氏のもとでも、日常アイテムにモダンデザインを融合させる独創的なアプローチによって、世界中のデザイン愛好家に絶えずインスピレーションを提供し続けています」と解説。
さらに、“際立つ個性。光るセンス。”というワードをコンセプトとしたことについて触れ、「このコラボモデルを発売することにより、モダンさ、スタイリッシュさ、革新性といったIQOSのブランドイメージのさらなる強化を図っていきたいと考えております」と付け加えた。
そして、同製品の発売に伴い、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)で展開するスペシャルスイーツ「ティラミス・デ・アフォガート」についても説明。
「イタリアの伝統菓子『ティラミス』と『アフォガート』を融合させた新しいモダンなドルチェで、ティラミスの味わいを思わせるようなチーズ風味のアイスと、コーヒーゼリーにエスプレッソを注ぎ、アフォガートのようにお楽しみいただける一杯に仕上げました。『セレッティ モデル』の世界観を体現した、エスプレッソの深いブラックカラーにも注目してみてください」と話した。
※スイーツの提供は、IQOS公式サイトへの会員登録および「IQOS イルマ」シリーズ、「IQOS イルマ i」シリーズ、「lil HYBRID(TM)」の製品登録をしている喫煙者が対象(同伴者2名含む計3名まで。「イルマ」より前の旧モデルのみの製品登録がある人は対象外)。名古屋店では「焼きティラミス ココア」を提供。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
フィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRのナイトみどりさんは、「テリア ブラック フューシャ メンソール」について、「『強冷メンソール×まろやかな果実の香り』と打ち出している通り、突き抜けるようなメンソールの爽快感とまろやかな果実の香りが織りなす、これまでの製品にはなかった独自の味わいが特徴です」と紹介。
この新製品の発売に伴い、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)で展開されるマリアージュドリンク「フルーティーブリーズコーヒー」についても紹介し、「ピーチのフルーティーな甘さに加え、コーヒーの風味も感じられるさわやかな一杯です。ソーダの清涼感もあり、トッピングのベリーと一緒に飲むことで程良い酸味をお楽しみいただけます」とアピールした。
ボトムのしっかりとした甘さをダイレクトに堪能したり、ベリーを潰しながら全体を混ぜ合わせて飲んだりと、「テリア」シリーズと同様に「気分に合わせた楽しみ方をしてほしい」とのことだ。
※ドリンク提供は、IQOS公式サイトへの会員登録および「IQOS イルマ」シリーズ、「IQOS イルマ i」シリーズ、「lil HYBRID(TM)」の製品登録をしている喫煙者が対象(同伴者2名含む計3名まで。「イルマ」より前の旧モデルのみの製品登録がある人は対象外)。名古屋店ではボトルドリンクを展開予定。詳細は店舗スタッフに要確認。
続いて、日本で先行発売を開始した加熱式たばこ「IQOS イルマ i シリーズ」の数量限定モデル「IQOS イルマ i SELETTI(セレッティ) モデル」もお披露目。
今回タッグを組んだブランド「セレッティ」については、「イタリアのデザインハウス『セレッティ』は、1964年の設立以降、名高いモンキーランプのデザインや数々のアーティストとのコラボレーションを通じて、イタリアンデザインの象徴的なブランドとしての地位を確立してきたブランドです。現クリエイティブディレクターのStefano Seletti氏のもとでも、日常アイテムにモダンデザインを融合させる独創的なアプローチによって、世界中のデザイン愛好家に絶えずインスピレーションを提供し続けています」と解説。
さらに、“際立つ個性。光るセンス。”というワードをコンセプトとしたことについて触れ、「このコラボモデルを発売することにより、モダンさ、スタイリッシュさ、革新性といったIQOSのブランドイメージのさらなる強化を図っていきたいと考えております」と付け加えた。
そして、同製品の発売に伴い、全国3店舗のIQOSストア(札幌、銀座、心斎橋)で展開するスペシャルスイーツ「ティラミス・デ・アフォガート」についても説明。
「イタリアの伝統菓子『ティラミス』と『アフォガート』を融合させた新しいモダンなドルチェで、ティラミスの味わいを思わせるようなチーズ風味のアイスと、コーヒーゼリーにエスプレッソを注ぎ、アフォガートのようにお楽しみいただける一杯に仕上げました。『セレッティ モデル』の世界観を体現した、エスプレッソの深いブラックカラーにも注目してみてください」と話した。
※スイーツの提供は、IQOS公式サイトへの会員登録および「IQOS イルマ」シリーズ、「IQOS イルマ i」シリーズ、「lil HYBRID(TM)」の製品登録をしている喫煙者が対象(同伴者2名含む計3名まで。「イルマ」より前の旧モデルのみの製品登録がある人は対象外)。名古屋店では「焼きティラミス ココア」を提供。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。