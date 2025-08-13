ブリストルFW平河悠が今季初ゴール!! サウサンプトンMF松木玖生はデビュー:カラバオ杯1回戦1日目
カラバオ杯は12日、各地で1回戦1日目を行い、ブリストル・シティに所属するFW平河悠が今季初ゴールを挙げた。
4部のミルトン・キーンズ・ドンズとの一戦に臨んだブリストル・Cは前半6分に先制に成功。ベンチスタートとなった平河は後半開始から登場すると、16分に魅せる。PA内右から送られたパスをファーサイドで受けると、中央に切れ込みながら右足のシュートを叩き込んで貴重な追加点を奪取。そのまま逃げ切ったブリストル・Cが2-0の完封勝利を収め、初戦突破を決めた。
また、DF菅原由勢とMF松木玖生所属のサウサンプトン、MF坂元達裕所属のコベントリー、MF瀬古樹所属のストーク・シティが2回戦へと駒を進め、FW大橋祐紀所属のブラックバーンは3部クラブに敗れて初戦敗退となった。
なお、菅原は先発フル出場、松木は後半18分から出場を果たしてサウサンプトンでの公式戦デビュー。坂本は後半18分から出場、瀬古は後半33分までプレーし、大橋は後半28分から出場している。
■1回戦(日本人所属クラブのみ)
(8月12日)
ブラックバーン(2部) 1-2 ブラッドフォード(3部)
ブリストル・C(2部) 2-0 ミルトン・キーンズ・ドンズ(4部)
コベントリー(2部) 1-0 ルートン・タウン(3部)
ノーサンプトン(3部) 0-1 サウサンプトン(2部)
ストーク(2部) 0-0(PK4-3)ウォルソール(4部)
(8月13日)
バーミンガム(2部) 28:00 シェフィールド・U(2部)
