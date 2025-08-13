お盆休み“猛暑”でのお墓参りは「熱中症リスク」も…霊園ではミスト設置や日傘の無料貸し出しなど対策　吉岡恵麻アナウンサーが取材

シリーズでお伝えしている、「はじめよう防災プラス」。

今回はフジテレビアナウンサーによる防災動画プロジェクト『備えよう』とコラボしてお伝えします。

13日は「お墓参りの熱中症リスク」を考えます。

さいたま市西区にある霊園です。

お盆を前に、高齢者や子供なども訪れていましたが、猛暑でのお墓参り、気をつけたいのは熱中症のリスクです。

吉岡恵麻アナウンサー：

墓石をサーモグラフィーで見てみますと、かなり高温だということがわかるのですが、実際に手をかざすだけでもかなり熱を感じます

フジテレビアナウンス部で「防災班」として活動している吉岡アナウンサーと比べ、墓石は熱を帯びている事を表す赤や黄色になっています。

お墓参りに訪れた女性：

すごく暑いですね。事務所で日傘借りて

家族連れの男性：

暑いので、子供もいるので涼しいうちに（来た）

取材した日、さいたま市は午前10時の時点で気温32度に。

お墓参りをする子どもが水分補給する様子も見られました。

また特有の熱中症リスクも…。

吉岡恵麻アナウンサー：

周りに陽を遮るものがないから…

お墓参りに来た女性：

（日陰が）ないからね

女の子：

（日傘があると）ちょっとは陽に当たらなくて涼しい

霊園には、日陰はほとんどありません。

ミストを設置した休憩所を設けていますが、スペースが足りないため、あまり多くは用意できないということです。

霊園では無料で日傘や麦わら帽子を貸し出しています。さらには…。

吉岡恵麻アナウンサー：

この道路、特殊な塗装のため、照り返しを防いでいるんです。奥の普通のアスファルトの道と比べますと、温度がこのように違います

青葉園・三上知子さん：

お参りいただくお客様が例年、（熱中症で）緊急搬送される方もいらっしゃいますので、安心していらっしゃっていただけるように園では取り組んでいる

熱中症に詳しい専門家は…。

東洋大学・上野哲教授：

霊園ですと、日差しを浴びて長い距離を歩く必要もあり、熱中症になりやすい。お年寄りとかお子さん、帰省していて長旅で疲れた状態で行くと、それだけ熱中症のリスクも上がる

お墓参りをする際は長旅の疲れを取り、短い時間で行うことが必要です。

また、熱中症で倒れたときに対応できるよう、休憩場所や水道の場所などを把握しておくことも大事です。