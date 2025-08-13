お盆休み“猛暑”でのお墓参りは「熱中症リスク」も…霊園ではミスト設置や日傘の無料貸し出しなど対策 吉岡恵麻アナウンサーが取材
シリーズでお伝えしている、「はじめよう防災プラス」。
今回はフジテレビアナウンサーによる防災動画プロジェクト『備えよう』とコラボしてお伝えします。
13日は「お墓参りの熱中症リスク」を考えます。
さいたま市西区にある霊園です。
お盆を前に、高齢者や子供なども訪れていましたが、猛暑でのお墓参り、気をつけたいのは熱中症のリスクです。
吉岡恵麻アナウンサー：
墓石をサーモグラフィーで見てみますと、かなり高温だということがわかるのですが、実際に手をかざすだけでもかなり熱を感じます
フジテレビアナウンス部で「防災班」として活動している吉岡アナウンサーと比べ、墓石は熱を帯びている事を表す赤や黄色になっています。
お墓参りに訪れた女性：
すごく暑いですね。事務所で日傘借りて
家族連れの男性：
暑いので、子供もいるので涼しいうちに（来た）
取材した日、さいたま市は午前10時の時点で気温32度に。
お墓参りをする子どもが水分補給する様子も見られました。
また特有の熱中症リスクも…。
吉岡恵麻アナウンサー：
周りに陽を遮るものがないから…
お墓参りに来た女性：
（日陰が）ないからね
女の子：
（日傘があると）ちょっとは陽に当たらなくて涼しい
霊園には、日陰はほとんどありません。
ミストを設置した休憩所を設けていますが、スペースが足りないため、あまり多くは用意できないということです。
霊園では無料で日傘や麦わら帽子を貸し出しています。さらには…。
吉岡恵麻アナウンサー：
この道路、特殊な塗装のため、照り返しを防いでいるんです。奥の普通のアスファルトの道と比べますと、温度がこのように違います
青葉園・三上知子さん：
お参りいただくお客様が例年、（熱中症で）緊急搬送される方もいらっしゃいますので、安心していらっしゃっていただけるように園では取り組んでいる
熱中症に詳しい専門家は…。
東洋大学・上野哲教授：
霊園ですと、日差しを浴びて長い距離を歩く必要もあり、熱中症になりやすい。お年寄りとかお子さん、帰省していて長旅で疲れた状態で行くと、それだけ熱中症のリスクも上がる
お墓参りをする際は長旅の疲れを取り、短い時間で行うことが必要です。
また、熱中症で倒れたときに対応できるよう、休憩場所や水道の場所などを把握しておくことも大事です。