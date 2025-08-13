「御上先生」で話題・安斉星来、美ウエスト＆美脚際立つ衣装姿「さすがのスタイル」「脚長い」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】女優の安斉星来が8月12日、自身のInstagramを更新。映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」（9月5日公開）ジャパンプレミアでの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒キャスト「目を疑うレベル」美スタイル
安斉は「カラダ探しTLN ジャパンプレミア お越しいただきありがとうございました」と映画イベントでの様子を報告。「09.05（Fri）公開です。更に盛り上げていきましょ〜〜」と黒のセットアップ衣装で美しいウエストラインと美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「脚長い」「美しい」「衣装素敵」「目を疑うレベル」「綺麗」といったコメントが寄せられている。安斉は、TBS系日曜劇場「御上先生」で生徒役・小栗天音を演じ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「御上先生」生徒キャスト「目を疑うレベル」美スタイル
◆安斉星来、美ウエスト＆美脚際立つ衣装姿
安斉は「カラダ探しTLN ジャパンプレミア お越しいただきありがとうございました」と映画イベントでの様子を報告。「09.05（Fri）公開です。更に盛り上げていきましょ〜〜」と黒のセットアップ衣装で美しいウエストラインと美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「脚長い」「美しい」「衣装素敵」「目を疑うレベル」「綺麗」といったコメントが寄せられている。安斉は、TBS系日曜劇場「御上先生」で生徒役・小栗天音を演じ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】