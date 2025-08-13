◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2025年8月12日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。同点で迎えた9回の第5打席で相手守護神ケンリー・ジャンセン投手（37）から今季2度目の4戦連発、リーグ単独トップに立つ43号を放った。

大谷のバットが火を吹いた。5―5の9回、この試合まで15試合連続無失点だった相手守護神・ジャンセンの1ボールから甘く入ったカットボールを完璧に捉えた。右翼へ打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、29度の角度で飛び出した打球は、404フィート（約123.1メートル）の豪快弾。大谷が打った瞬間に敵地が総立ちとなり、大熱狂に包まれた。

直前の第4打席は6回無死一、二塁の好機で二塁ベース付近へライナー性の打球を放ったが、遊撃ネトの正面に飛んでしまい、ネトが二塁ベースを踏み、一塁へ転送して三重殺が完成した。まさかの結果に大谷もぼう然と立ち尽くすしかなかった。

三重殺からの本塁打とあり、SNS上でも「大谷さん！！43号ホームランで、すぐさまトリプルプレーの汚名返上！！」「ここで大谷さんHR打つの本当にすごい」「トリプルプレーで沈んだファンの気分を勝ち越しHRでぶち上げる。千両役者が過ぎるよ大谷さん」「大谷さんピッチャーで打たれてもホームランで取り返しトリプルプレイしてもホームランで取り返す 凄すぎる笑」「トリプルプレー(遊直)の次は9表の勝ち越し弾。で、明日は先発投手。やっぱり大谷は漫画の世界の人物なのでは…」などと盛り上がりを見せた。

ちなみにエンゼルスが前回トリプルプレーを達成したのは23年8月18日のレイズ戦。この試合で大谷は満塁本塁打を放ったが、エ軍は延長戦の末に敗れた。