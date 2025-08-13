『極悪女王』レスラー役出演の隅田杏花、第1子出産を報告「自分がどうなっても絶対に幸せになって」
俳優の隅田杏花（29）が13日、自身のSNSを更新し、第1子出産を報告した。
【写真】かわいい…！ちいさな手の写真を添えて出産報告した隅田杏花
文書を投稿し「先日、無事に第一子を出産しました。母子共に健康です」と報告。現在は「退院し、家族3人での新しい生活が始まりました。小さいけれど大きな存在。自分がどうなっても絶対に幸せになって欲しい。そんな存在と出会えたこと、奇跡だと思っています」とつづった。
「この子がたくさんの愛に包まれて過ごせるように母頑張ります！」と意気込み、「引き続き、子育てもお仕事も精一杯向き合ってまいりますので、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と感謝で締めくくった。
隅田は1996年8月5日生まれ、神奈川県出身。ドラマ『極悪女王』『こんなところに運命の人』、『頭にきてもアホとは戦うな』などに出演した。25年4月に結婚と妊娠を発表した。
