トヨクモ<4058.T>が後場に入り急伸している。午前１１時３０分ごろに発表した６月中間期連結決算が、売上高２２億４７００万円（前年同期比５５．１％増）、営業利益８億５６００万円（同５３．１％増）となり、売上高・営業利益とも上期として過去最高を更新したことが好感されている。



サイボウズ<4776.T>の業務アプリケーション構築サービス「ｋｉｎｔｏｎｅ」と連携し、より便利に利用するためのクラウドサービスである「ｋｉｎｔｏｎｅ連携サービス」が大幅に伸長したほか、安否確認サービスも堅調だった。なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高４６億円（前期比４６．２％増）、営業利益１４億円（同２０．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS