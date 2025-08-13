SNSでスポーツの魅力を発信する“スポーツ×インフルエンサー”のプロダクションレーベル「CONNECT（コネクト）」が8月11日に始動した。高木悠未や金子みゆといった福岡拠点のアイドルグループ・LinQの新旧メンバーも所属する「Uniiique」から派生。スカウトされた7人の女性アスリートが所属し、それぞれSNSのアカウントを運営。その横顔を紹介する。

【笠井 彩愛・陸上（走り幅跳び）】

☆活動内容 陸上歴16年。ジュニアオリンピック2位、全中2位。現役選手兼コーチをしつつ、陸上の楽しさや魅力を伝える体の使い方のダンスなどを発信。

☆競技の魅力 走る・跳ぶ・投げるという一見シンプルに見える競技だが、単純が故に奥が深くて難しい。0.1秒、1センチをかけて全てをささげて戦う。

☆SNSの目標 TikTok、インスタグラムともにまずはフォロワー5万人。

☆意気込み たくさんの人に陸上の魅力を伝えたい。原因不明の難病で入退院を繰り返した時期もあり、昔の私のように悩んでいる人たちに少しでも勇気を与えたいです。

【フォロワー】

TikTok 1万6300

インスタグラム 2万5000