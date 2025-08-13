¥Õ¥¸¥ª¥Õー¥É¤¬°Â¤¤¡¢¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¤Ê¤É¤Ç£²£µÇ¯£±£²·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ
¡¡¥Õ¥¸¥ª¥Õー¥É¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò<2752.T>¤¬°Â¤¤¡£´ØÀ¾¤òÃÏÈ×¤Ë¡Ö¤Þ¤¤¤É¤ª¤ª¤¤Ë¿©Æ²¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï£±£²Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£±£²·î´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î£±£³²¯£±£²£°£°Ëü±ß¤«¤é£¶²¯£±£·£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£´£¹¡¥£³¡ó¸º¡Ë¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£¥³¥á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤äÊñÁõ»ñºà¤Î¹âÆ¡¢¸øÊçÁý»ñ¤ËÈ¼¤¦³ô¼ç¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤¬¶Á¤¯¡£¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤ò¼õ¤±¡¢³ô²Á¤Ï£´·î¾å½Ü°ÊÍè¤Î°ì»þ£±£±£°£°±ßÂæ³ä¤ì¤ËÇä¤é¤ì¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
