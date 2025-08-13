SNSでスポーツの魅力を発信する“スポーツ×インフルエンサー”のプロダクションレーベル「CONNECT（コネクト）」が8月11日に始動した。高木悠未や金子みゆといった福岡拠点のアイドルグループ・LinQの新旧メンバーも所属する「Uniiique」から派生。スカウトされた7人の女性アスリートが所属し、それぞれSNSのアカウントを運営。責任者で発案者の磯拓馬氏に立ち上げの理由や狙いを聞いた。

アスリートやスポーツ好きのクリエーターに特化した「CONNECT」が誕生した。目的は日本のスポーツ人口の拡大に貢献すること。SNSを通じてスポーツの魅力を発信し、若年層の興味関心を喚起する。プロスポーツ化できていない競技でも現役を長く続けられる環境整備や、マーケティングモデルの構築を狙っている。

「インフルエンサーといわれる影響力を持つ人とスポーツを掛け合わせたら、凄いことができるんじゃないかなと思い、コネクトをやらせていただいております」と責任者である磯氏は熱く語る。

発端は自身の経験だ。日本代表を目指してバレーボールに打ち込んだが、“身長の壁”に直面。「葛藤しながら身を引く決断をした」。広告代理店での勤務などを経て「Uniiique」では広告業務を担当。培った広告の知見×インフルエンサー×スポーツの3つを組み合わせることを思いつき「CONNECT」を設立した。

所属するアスリートの選考は「スポーツに向き合う気持ちを重視してスカウトした」と明かす。現在は野球やビーチバレー、サッカーなど女性アスリート7人が所属。まだ、SNSに慣れないメンバーもいるが、テクニカルチームのバックアップ体制も構築する。

母体となる「Uniiique」全体の所属タレントはSNS総フォロワー数3015万3961人（7月時点）を誇るが、「スポーツ×インフルエンサー」を「CONNECT（接続）」した新たな挑戦に注目が集まる。 （昼間 里紗）