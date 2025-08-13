「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１３日午後１時現在で小田原エンジニアリング<6149.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



小田原エンジは大幅高、一時３９０円高の２３８９円まで駆け上がる場面があった。その後は伸び悩んでいるが、２２００円台後半で売り物を吸収し足もと１４％を超える上昇を維持している。１２日取引終了後に発表した２５年１２月期上期（２５年１～６月）決算は売上高が前年同期比２．２倍の１０３億５９００万円、営業利益が同４．４倍となる２０億４４００万円と急拡大しており、売上高、営業利益ともに会社側計画を大きく上回っており、これがポジティブサプライズとなった。



出所：MINKABU PRESS