第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は12日、甲子園球場で第7日が行われた。第2試合では松商学園（長野）が岡山学芸館（岡山）と対戦。投手戦の末0-3で敗れた。ネット上ではバラエティ豊かな応援歌が話題に。予想外のアニソンも流れ「まさか応援歌になるとは！！」「微笑ましくなる」など驚きの反響を呼んでいた。

20〜30代が反応しそうなアニメソングだった。松商学園のアルプス席。流れてきたのは2000年代初頭に放送されていたアニメ「とっとこハム太郎」の「ハム太郎とっとこうた」だった。耳に残る曲は現在でも人気が高く、リズミカルな音楽が打線の背中を押していた。

意外な選曲はネット上の視聴者の間でも話題に。Xには「まさかハム太郎が応援歌になるとは！！」「塁上をランナーがぐるぐる回り、大量得点を狙うのだ」「今大会の甲子園はハム太郎流れるしアンパンマンも流れるし、何歳向けなんや？？」「甲子園、ハム太郎流れてきたんやが（笑）」「とっとこな応援歌が流れてきて微笑ましくなる」などの反響が集まっていた。

また、対戦校の岡山学芸館からは「サウスポー」のような十八番曲から、童謡「桃太郎」のメロディーに乗せた「桃太郎チャント」。さらに人気ゲーム「アイドルマスター」の「キラメキラリ」も流れ、両校のバラエティ豊かな選曲も聖地を盛り上げた。



