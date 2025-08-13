SNSでスポーツの魅力を発信する“スポーツ×インフルエンサー”のプロダクションレーベル「CONNECT（コネクト）」が8月11日に始動した。高木悠未や金子みゆといった福岡拠点のアイドルグループ・LinQの新旧メンバーも所属する「Uniiique」から派生。スカウトされた7人の女性アスリートが所属し、それぞれSNSのアカウントを運営。その横顔を紹介する。

【海月らん ゴルフ】

☆活動内容 福岡のアイドルグループ「HelloYouth」の副リーダー（姉はLinQの海月らな）。ゴルフ歴は8年でベストは74。公式大会にも出場する。

☆SNSの目標 リピートで見やすい動画を作成し、登録者30万人を目指している。

☆誘いを受けた時 アイドル審査の時に「私がこの事務所の中で一番スポーツにたけてます」と宣言したので、それを認めてもらえた気がしてうれしかった。

☆意気込み バラエティーゴルフ番組などに出たいです。そして女子でもこんなに飛距離を出せるということを伝えたいです。

【フォロワー】

TikTok 1万6000

インスタグラム 9140