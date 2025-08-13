アシックスは上げ幅拡大、２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正

アシックス<7936.T>は後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を７８００億円から８０００億円（前期比１７．９％増）へ、営業利益を１２００億円から１３６０億円（同３５．８％増）へ、純利益を７８０億円から８７０億円（同３６．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１４円から１６円へ引き上げ年２８円としたことが好感されている。



高付加価値商品にフォーカスしたパフォーマンスランニングをはじめ、インバウンド需要が好調なオニツカタイガー、特に北米や欧州、中華圏、東南・南アジアの成長が著しいスポーツスタイルなどのカテゴリーが好調に推移していることが牽引し、売上高・各利益とも過去最高を更新する。



なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高４０２７億９８００万円（前年同期比１７．７％増）、営業利益８１１億３２００万円（同３７．５％増）、純利益５３６億６００万円円（同２７．０増）といずれも上期として過去最高となった。



