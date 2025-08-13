ハマ・オカモト（OKAMOTO’S）と齋藤飛鳥がMCを務める音楽番組『ハマスカ放送部』の公式Instagramが更新。27歳の誕生日を迎えた齋藤を祝福するハマ・オカモトと森本晋太郎（トンツカタン）との3ショットが公開された。

【写真】『ハマスカ放送部』共演者のハマ・オカモトと森本晋太郎に誕生日を祝福される齋藤飛鳥

■齋藤飛鳥がより飛躍するためのふたつのチャレンジを実施

『ハマスカ放送部』（テレビ朝日）の8月11日放送回は、8月10日に27歳になった齋藤の特別企画「齋藤飛鳥27歳の飛躍チャレンジ」が行われた。

行われたのは、複数の人から矢継ぎ早に放たれる質問に答えていく「聖徳飛鳥囲み取材チャレンジ」と、日常の怒りをぶちまける「ブチギレ！ビーフ対決」。クリアすると夏にぴったりの最新家電がプレゼントされるという内容だ。齋藤らしい受け答えが見られたり、意外な一面が見えたりして、放送後も反響が大きかった。

番組公式Instagramには、中央に齋藤が立ち、両脇にハマ・オカモトと森本が片膝立ちでバースデーケーキ風のグッズを持って誕生日を祝福する3ショットが披露されている。おかしくて手で口元を押さえている様子、バルーンの束を持った齋藤のソロショット、両手を前で合わせて微笑んでいる姿を3つ続けて公開。

それぞれの投稿に、たくさんの「お誕生日おめでとう」といった祝福コメントが寄せられている。