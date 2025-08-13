明日14日(木)は、全国的に気圧は低下するでしょう。お盆休み中は低下傾向が続くため、お出かけ先や帰省先でも、気圧変化によって体調を崩しやすい方はご注意ください。

明日14日は日本海から低気圧接近

明日14日(木)は、西日本を中心に高気圧に覆われるでしょう。一方、日本海から前線を伴った低気圧が北日本に近づく見込みです。



そのため、北日本や東日本では気圧が低下し、西日本でも高気圧の勢力がやや弱まるため、気圧は低下傾向です。特に札幌や東京、名古屋、大阪、那覇では、影響度は「中」とやや高くなっています。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。

お盆休み期間も気圧低下傾向 お出かけ先でも対策を

お盆休み期間も、気圧のは低下傾向が続くでしょう。



明後日15日(金)以降は、太平洋高気圧に緩やかに覆われますが、北海道付近を気圧の谷が短い周期で通過する見込みです。お盆期間中の17日(日)にかけては全国のほとんどの地域で気圧は低下するでしょう。15日(金)や17日(日)は、影響が「中」の地域も多くなりそうです。また、お出かけ先や帰省先など、お住いの地域との気圧差によって症状の出ることがあるため、注意が必要です。睡眠や食事をしっかりとって天気痛の予防を心がけてください。



お盆休み明けの19日(火)は、発達した低気圧が北海道の北を通過する予想で、札幌では気圧が大きく低下するでしょう。休み明けも体調管理に注意が必要です。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生