¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡ß¿·¸¶ÂÙÍ¤ W¼ç±é¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season£²¡×¢¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢±§º´Âî¿¿¡¢Æî±À¾©ÇÏ¡¢¿÷·Á¤¢¤­¤³¡¢¶¶ËÜ½ß¡¢ÊÒ»³Ë¨Èþ¤é¤ÎÂ³Åê¤ä¡¢¿·¥­¥ã¥¹¥È¤ËÃæÂ¼¤Þ¤³¤È¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð¤é¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª

¡¡Èþ¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î±©»³Ëã¿å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡£¤â¤¦°ì¿Í¤ÎW¼ç±é¡¢±©»³¤ÎÎø¿Í¤Ç¡ÖÃë¤Î¤æ¤á¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÇòºêÍ³´ô¤Ï¿·¸¶ÂÙÍ¤¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥é¥¤¥È¤¬¾È¤é¤¹Ãæ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤»£±ÆÃæ¤Î±©»³¤ÈÇòºê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ÷Î¥¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¥¹À£Á°¡É¡ª·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆó¿Í¤Î¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¤È¤¤á¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÅ¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ú±©»³¤ÈÇòºê¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶¦±é¼Ô¤ÎÂ³Åê¡¦¤µ¤é¤ËÉñÂæÊÔ¤òºÌ¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡ª¡ú
Ⓒ¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season£²¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢±©»³¤ÈÇòºê¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶¦±é¼Ô¤Ë±§º´Âî¿¿¡¦Æî±À¾©ÇÏ¡¦¼Ä¸¶Íª¿¡¦º£Àî±§Ãè¡¦Ê¡ÄÅ·òÁÏ¡¦¿÷·Á¤¢¤¤³¡¦¶¶ËÜ½ß¡¦ÊÒ»³Ë¨Èþ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¬ºÆ½¸·ë¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÉñÂæÊÔ¡É¤òºÌ¤ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤âº£ºî¤«¤é»²²Ã¡£¤¤¤º¤ì¤â¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëÉñÂæ±é½Ð²È¡¦ÀÄ»³·Ä°ìÏºÌò¤ËÃæÂ¼¤Þ¤³¤È¡¦ÀÄ»³ºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢ÇÐÍ¥¡¦Æ£²¬Î´»ËÌò¤ËÀÐÅÄ²Â±û¡¦ÀÄ»³¤¬±é½Ð¤¹¤ëÉñÂæ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦Ìîß·Îè»ÒÌò¤ËÄ®ÅÄ¥Þ¥êー¡¦Çòºê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤¢¤ë»×¤¤¤òÊú¤¨¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦¹õÌÚ·ÖÂÀÌò¤Ë²ÆÀ¸Âç¸Ð¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ªº£ºî¤Ç¤â¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢±©»³¤ÈÇòºê¤ÎÊª¸ì¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢ã½Ð±é¼Ô¾Ò²ð¡¿¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£±§º´Âî¿¿¡¿º´µ×´Ö¤Ï¤¸¤áÌò
±©»³¤ÈÆ±´ü¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¡¢¡ÖÃë¤Î¤æ¤á¡×¤Î¶¦±é¼Ô¡£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤¬Â¿¤¯¡¢¥àー¥É¥áー¥«ーÅªÂ¸ºß¡£¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¼ç±éÌ¤·Ð¸³¤ÎËüÇ¯Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ìー¥äー¡×¤È¼«µÔ¤¹¤ë¡£
[±§º´Âî¿¿ ¥³¥á¥ó¥È]
¿ë¤ËÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿Season£²¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º´µ×´Ö¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢±§º´Âî¿¿¤Ç¤¹¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤Çº´µ×´Ö¤È¤·¤ÆÊÌ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÍ×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ¥ÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼ç±é¤ÎÆó¿Í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Æî±À¾©ÇÏ¡¿»³À¥°ì¿¿Ìò
º´µ×´Ö¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢¡ÖÃë¤Î¤æ¤á¡×¤Î¶¦±é¼Ô¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥³¥ß¥åÎÏ¤ÇÇòºê¤ËÀÜ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»þ¤Ë¤Ï±©»³¤Î¿´¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£°ì¸«¤ªÄ´»Ò¼Ô¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£[Æî±À¾©ÇÏ ¥³¥á¥ó¥È]
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤â¡¢²þ¤á¤Þ¤·¤Æ»³À¥°ì¿¿Ìò¤ÎÆî±À¾©ÇÏ¤Ç¤¹¡£¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season£²¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆµîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤º£Ç¯¤âÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿»ö¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª»³À¥¤ÈËÍ¼«¿È¤¬Season£²¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï·àÃæ·à¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë´Ø·¸¡¢Æ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÃæÂ¼¤Þ¤³¤È¡¿ÀÄ»³·Ä°ìÏºÌò
ÉñÂæ¡Ö±«¤ÈØò²ù¡×¤Î±é½Ð²È¡£¿ô¡¹¤Î±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÉñÂæ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÇÛÌòÊÑ¹¹¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤µ´¤Î±é½Ð²È¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£[ÃæÂ¼¤Þ¤³¤È ¥³¥á¥ó¥È]
Season£²¤è¤ê»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ÃæÂ¼¤Þ¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÏÃÂêºî¤È¤Ê¤Ã¤¿Season£±¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢ºîÉÊ¤ËÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥Ôー¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£BL¤ÎºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤·ÉñÂæ±é½Ð²È¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£½é¤á¤Æ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£ÀÐÅÄ²Â±û¡¿Æ£²¬Î´»ËÌò
ÉñÂæ¡Ö±«¤ÈØò²ù¡×¤Î½Ð±é¼Ô¡£ÉñÂæ³¦¤ÇÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ë±é½Ð²È¡¦ÀÄ»³·Ä°ìÏººîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¥¥ã¥¹¥È¡£[ÀÐÅÄ²Â±û ¥³¥á¥ó¥È]
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤ºî¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Season£±Æ±ÍÍ¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÉñÂæÊÔ¤Ç¤Î»ä¤Î¼Çµï¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¼Ä¸¶Íª¿¡¿»°¸¶Ë¾Ìò
¥²¥¤¥Ðー¤ÎÅ¹°÷¤Ç¡¢±©»³¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¡£±©»³¤ÈÇòºê¤È¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ËÆ±¤¸±é·à¥µー¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£[¼Ä¸¶Íª¿ ¥³¥á¥ó¥È]
¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡×¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤Î°¦¤ÎÎÏ¤ÇÂ³¤¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»°¸¶¤È¤·¤Æ±©»³Ëã¿å¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤³¤ÈÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»°¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤¦°ìÃÊ³¬¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£Ä®ÅÄ¥Þ¥êー¡¿Ìîß·Îè»ÒÌò
ÉñÂæ¡Ö±«¤ÈØò²ù¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£[Ä®ÅÄ¥Þ¥êー ¥³¥á¥ó¥È]
Season£²¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢Ä®ÅÄ¥Þ¥êー¤Ç¤¹¡£¥É¥¥É¥¤È¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤È¡¢¤ª¼Çµï¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Season£±¡£¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±©»³¤µ¤ó¤ÈÇòºê¤¯¤ó¤¬¿·¤¿¤ËÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season£²¡×¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£º£Àî±§Ãè¡¿ÀîÅÄÌÀÆü¹áÌò
¿·¿ÍÇÐÍ¥¤ÎÇòºê¤òÈ´Å§¤·¤¿¡ÖÃë¤Î¤æ¤á¡×´ÆÆÄ¡£±©»³¤ÈÇòºê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¤³¦´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¡ÖÃë¤Î¤æ¤á¡×¤ò¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¤¤¿¡£[º£Àî±§Ãè ¥³¥á¥ó¥È]
±©»³¤µ¤ó¤ÈÇòºê¤¯¤ó¡¢Æó¿Í¤Î¤½¤ÎÀè¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Þ¤¿·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Season£²¡¢¤É¤ó¤Ê»îÎý¤ä¤È¤¤á¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª»ä¤â³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿ÀîÅÄ´ÆÆÄÌò¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤¤¤Ä¤â¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡ÄÅ·òÁÏ¡¿ËÒÅÄÂçÊåÌò
¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£¡ÖÃë¤Î¤æ¤á¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¡¢°ú¤Â³¤ºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£[Ê¡ÄÅ·òÁÏ ¥³¥á¥ó¥È]
Á°ºî½ªÎ»¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ç³¤³°¤Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æµ±¤¯ºîÉÊ¤È»Í¿Í¤Î»Ñ¤ò¡¢ºÙ¤¤ÌÜ¤Ç±ó¤¯¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÂ³ÊÔ¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦Í½´¶¡£Í½´¶¤¬Åö¤¿¤ê¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¼¡¤ÎÍ½´¶¡£Í½´¶¤¬³°¤ì¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë»ö¤ò¿´Äì´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤òÅÓÃæ¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¡¢Â³¤¤¬Áá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤½¤ÎÂ³¤¤ò10·î¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿÷·Á¤¤³¡¿±©»³¤Ï¤ë¤«Ìò
±©»³¤ÎÊì¿Æ¤Ç¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¡£¸½ºß¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤½¤Î¸å¤Î±©»³¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£[¿÷·Á¤¢¤¤³ ¥³¥á¥ó¥È]
Ëã¿å¤ÎÊìÌò¤Î¿÷·Á¤¢¤¤³¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡×¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë»ö¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ç¤ÏËã¿å¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ä¤Ï²áµî¤Ë¿É¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤½¤Î¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëã¿å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡£¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ù¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¤Í(¾Ð)
¢£²ÆÀ¸Âç¸Ð¡¿¹õÌÚ·ÖÂÀÌò
ÉñÂæ¡Ö±«¤ÈØò²ù¡×¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢Çòºê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤¢¤ë»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡Ä¡£
[²ÆÀ¸Âç¸Ð ¥³¥á¥ó¥È]
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¶¦±é¤·¤¿Êý¤È¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¿´¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇòºê¤¯¤ó¤ÎÄ©Àï¤ò¤¹¤ë»ÑÀª¤ä¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î³ëÆ£¤ÏËÍ¼«¿È¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£Season£²¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î1¥Ôー¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶¶ËÜ½ß¡¿¼ÄÅÄæÆÂÀÌò
Çòºê¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡£¾®µ¬ÌÏ»öÌ³½ê¤ÇÃ´Åö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÇòºê¤Ë¤Ï´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃë¤Î¤æ¤á¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿Çòºê¤Î¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂ¸ºß¡£[¶¶ËÜ½ß ¥³¥á¥ó¥È]
¤Þ¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÀßÄê¤Ç¤âÌó1Ç¯3¥ö·î¤Î»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¡¢Ìò¼Ô¤¬Ìò¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥¿¹½Â¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢¸½¼Â¤ÈÃÏÂ³¤¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Çòºê¤¯¤ó¤â¤¹¤Ç¤Ë³ÆÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤âÁ°ºî¤«¤éÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊÂÁö¤·¤Ä¤ÄÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÁ´Â®ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëÈà¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÊÂÁö¼Ö¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢³ÈÀ¼´ï¤Ç¼¸Ó£·ãÎå¤·¤Ê¤¬¤éÈ¼Áö¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡¢¤É¤¦¤¾Çòºê¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÒ»³Ë¨Èþ¡¿ÌÀÌî·½Ìò
±©»³¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥åー»þ¤«¤éÃ´Åö¤¹¤ëÉÒÏÓ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡£±©»³¤Î¤³¤È¤ò¡Ö»ä¤ËµÕ¤é¤ï¤Ê¤¤Ä¶Í¥ÎÉ¾¦ÉÊ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£[ÊÒ»³Ë¨Èþ ¥³¥á¥ó¥È]
¤ß¤Ê¤µ¤Þー¡ªÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¡ª¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿±©»³¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤ËÂ³¤¥¥å¥ó¤Ê¥·ー¥ó¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬º£ºî¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤â±©»³¤Ë¤âÇòºê¤¯¤ó¤Ë¤â½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¿å¥É¥é25¡Ö£²£µ»þ¡¢⾚ºä¤Ç Season£²¡×
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§2025Ç¯10·î¥¯ー¥ëÊüÁ÷Í½Äê
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µ¿åÍË¿¼Ìë 1»þ～1»þ30Ê¬
£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡¿10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥¿ー¥È Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë24»þ～24»þ30Ê¬
¡ÚÇÛ¿®(¹ñÆâ)¡Û ³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤ÆÂè⼀ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÆÈÀê⾒ÊüÂêÇÛ¿®
▶U-NEXT¡§https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅì HP¡¢TVer¡¢Lemino)¤Ë¤Æ⾒Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡úTVer¤Ç¤ÏÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤Ë⼊¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ú
▶¥Æ¥ìÅì HP¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/
▶TVer¡§https://tver.jp/series/sr4nc6dmx1
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
¡ÚÇÛ¿®(³¤³°)¡Û ÇÛ¿®¶É¡§GagaOOLala
ÇÛ¿®Æü»þ¡§¥Æ¥ìÅìÊüÁ÷½ªÎ» 30 Ê¬¸å¤ËÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
¡Ú½Ð±é¡Û¶ðÌÚº¬°ªÂÁ ¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¡
±§º´Âî¿¿ Æî±À¾©ÇÏ ¡¿ ÃæÂ¼¤Þ¤³¤È ÀÐÅÄ²Â±û ¼Ä¸¶Íª¿ Ä®ÅÄ¥Þ¥êー º£Àî±§Ãè Ê¡ÄÅ·òÁÏ ¡¿
¿÷·Á¤¢¤¤³ ¡¿ ²ÆÀ¸Âç¸Ð ¶¶ËÜ½ß ÊÒ»³Ë¨Èþ
¡Ú¸¶ºî¡Û ²ÆÌî´²⼦¡Ø£²£µ»þ¡¢⾚ºä¤Ç¡Ù(¾ÍÅÁ¼Ò on BLUE COMICS)
¡Ú´ÆÆÄ¡Û °ÂÀîÍ²Ì¡¢Á¥±È¿¿¼î¡¢Ë§²ì½Ó
¡ÚµÓËÜ¡Û ⻘ÄÍÈþÊæ¡¢°¤Áê¥¯¥ß¥³
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û ¹¾ÀîÃÒ(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¢ÀéÍÕµ®Ìé(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¢ÌÚÂ¼°½Çµ(The icon)
¡ÚÀ©ºî¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¡¿ The icon
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡Û ¡Ö£²£µ»þ¡¢⾚ºä¤Ç Season£²¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¸ø¼° HP¡Ûhttps://www.tv-tokyo.co.jp/25jiakasakade2/
¡Ú¸ø¼° X¡Û @25ji_akasakadehttps://x.com/25ji_akasakade
¡Ú¸ø¼° Instagram¡Û @25ji_akasakadehttps://www.instagram.com/25ji_akasakade/
¡Ú¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û #¥É¥é¥Þ 25 »þ⾚ºä¤Ç