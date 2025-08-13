東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約２カ月、辞職発言を撤回するなど不可解な言動を繰り返している静岡県伊東市の田久保真紀市長が市議会の百条委員会に出席。ＴＢＳ「ひるおび」が終了後の田久保市長の取材対応を生中継し、その内容にまたもネットが荒れ模様となっている。

東洋大を除籍となった田久保市長が公開・提出を拒否している、事前に正副議長にチラ見せしたとされる「卒業証書」らしき書類について、田久保市長は議長への提示時間は「録音の記録を持っている。１９・２秒提示をした」と主張した。

全国放送で取材陣から「１９・２秒は論点と全く関係がない。卒業証書を出せば済む話」とツッコミが入るも、チラ見せを否定し続ける様子が放送された。

ネットでは「１９．２秒ｗｗｗ見せた秒数とかどうでもよくないですかｗ」「１９．２秒のチラ見せってなんだよ」「なんだこれｗ」「卒業証書見せたらこんなアホな会見しなくていいのに １９．２秒て」「みててすごくイライラしました」「これずっと続けるの？」「三笘の３ミリ 田久保の１９．２秒」「１９．２秒頭から離れない」「いい齢して」「それってあなたの価値観ですよね？」「ヤバすぎる」「１９．２秒バズーカ」「流行語大賞ノミネート決定ｗ」との投稿が相次いでいる。