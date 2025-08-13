日本最大の高校eスポーツの祭典「Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025」大阪・関西万博にて、のべ8,293名の頂点を決める全国大会グランドファイナルを開催！

大阪・関西万博のEXPO ホール「シャインハット」が高校eスポーツの舞台に！

アンガールズ田中、アルコ&ピース、丹生明里など豪華出演陣が全力応援

株式会社テレビ東京(本社：東京都港区、社長：吉次 弘志)、株式会社電通(本社：東京都港区、社長：佐野 傑)が開催する、日本最大※高校対抗の全国eスポーツ大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025(コカ･コーラ ステージゼロ イースポーツ ハイスクール チャンピオンシップ ニセンニジュウゴ)』は、2025年8月15日（金）～17日（日）の3日間、大阪・関西万博のEXPO ホール「シャインハット」にて全国大会グランドファイナルを行います。​観覧は無料となっており、予約不要でどなたでもご覧いただけます。

大阪・関西万博にて高校生eスポーツ頂上決戦！豪華出演陣も応援に参戦！

『STAGE:0 2025』全国大会グランドファイナルは、大会アンバサダーのアンガールズ田中卓志さん、スペシャルサポーターのアルコ&ピースさんのおふたりと丹生明里さんに加え、NON STYLE井上裕介さんや山本彩さんをはじめとする豪華ゲストも参戦！大阪・関西万博で最大の屋内イベント施設であるEXPO ホール「シャインハット」にて繰り広げられる、のべ8,293名による高校生eスポーツの日本一を懸けた熱き戦いをさらに盛り上げます。

また、オープニングセレモニーでは、フラッグパフォーマンスに加えて、日本発のプロダンスリーグ 「第一生命 D.LEAGUE」で闘うダンスチーム、dip BATTLESによるダンスパフォーマンスを予定しております。dip BATTLESは今季最年少ディレクター・KENSEIのもと、「強さと情熱にあふれるダンスで夢を届ける」ことを信条に、全力でステージに立ち続けています。

日程： 8月15日（金）～8月17日（日）にて開催

＜DAY1 - 8月15日（金）9:30開場・10:00開演＞

10:20～15:00 ヴァロラント部門 / 15:20～20:00 リーグ・オブ・レジェンド部門

＜DAY2 - 8月16日（土）9:30開場・ 10:00開演＞

10:10～14:20 フォートナイト（バトルロイヤル）部門 /

14:40～14:50 クラッシュ・ロワイヤル 表彰式 /

14:50~15:00 ストリートファイター６ 表彰式 / 15:20~20:40 オーバーウォッチ 2部門

＜DAY3 - 8月17日（日）9:30開場・ 10:00開演＞

10:10～13:30 フォートナイト（ゼロビルド）部門 / 13:55～18:10 ブロスタ部門

※DAY2、DAY3の配信は5分ディレイになります。

会場：EXPO ホール「シャインハット」（大阪・関西万博会場内）

大阪府大阪市此花区夢洲中１丁目

国内eスポーツ大会として初めて、スポーツ庁の後援が決定！

『STAGE:0 2025』において、日本国内で開催されるeスポーツ大会としては史上初めて、スポーツ庁の後援をいただきました。今年度の後援の対象となるのは【ブロスタ部門】【クラッシュ・ロワイヤル部門】【リーグ・オブ・レジェンド部門】【ストリートファイター6部門】の４タイトルとなっています。

■大会主旨：“STAGE:0(ステージゼロ)”には 「この舞台からすべてが始まる」という意味が込められています。eスポーツという文化で繋がり、チームメイトと共に戦い認め合うことで活躍し成長できる舞台を、全国の高校生の皆さまに提供してまいります。ぜひご期待ください。■主催：STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025 実行委員会 (テレビ東京・電通)■協力：Blizzard Entertainment、Epic games、Riot games、Supercell■後援：一般社団法人日本eスポーツ協会、オンラインゲーム・eスポーツ議員連盟、日本経済新聞社、スポーツ庁 他■トップ・スポンサー：日本コカ·コーラ株式会社■ゴールド・スポンサー：雪印メグミルク株式会社、日本ガイシ株式会社、三機工業株式会社、味の素株式会社、第一生命保険株式会社、株式会社マウスコンピューター■シルバー・スポンサー：株式会社イズミ、仙台デザイン&テクノロジー専門学校■メディアパートナー：北海道新聞社、テレビ北海道(北海道ブロック代表決定戦主催)河北新報社、東北放送(東北ブロック代表決定戦主催)中日新聞社、テレビ愛知(中部ブロック代表決定戦主催)産経新聞社、テレビ大阪(関西ブロック代表決定戦主催)中国新聞社、中国放送 (中国・四国ブロック代表決定戦主催)西日本新聞社、TVQ九州放送 (九州・沖縄ブロック代表決定戦主催)テレビせとうち

『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025』

■大会公式WEBサイト ：https://stage0.jp

■大会公式X ：https://x.com/stage0_jp