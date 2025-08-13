スズキ斬新「“2人乗り”ジムニー」!? めちゃレトロ顔の「丸目二灯SUV」は“悪路走破性”もスゴイ！ 新発想の「スケスケ・ボディ」採用したコンパクト4WD「イーサバイバー」とは！

スズキ斬新「“2人乗り”ジムニー」!?

2017年に開催された「第45回 東京モーターショー」でスズキは、「“ワクワク”を、誰でも、どこへでも」をテーマに掲げ、複数台のコンセプトカーを展示しました。

その中でも大きな注目を集めたのが、「e-サバイバー」というモデルです。

e-サバイバーは、スズキが「未来のコンパクトSUV」と銘打って提案した小さなSUVのコンセプトカー。

特徴は、なんといってもその見た目にあります。

2人乗りオープンタイプのボディは、深皿やバスタブのような個性的な形状で、フロントマスクには丸い2つのライトとスケルトン素材のフロントグリルを装備。

また両サイドのドアにもスケルトン素材を採用しており、シンプルながらも近未来感の漂う斬新なデザインとなっています。

リアのエンブレム部分には「サイ」が描かれており、これは「ジムニー」のタイヤカバーデザインがモチーフ。

そのほかにも、武骨な金属調デザインのフロント・リアバンパーや発光するホイールなど、目を引くポイントが数多くありました。

そんなe-サバイバーのフレームには、ジムニーにも用いられている「ラダーフレーム構造」が用いられており、駆動方式は4WDを採用。

これは一般的な4WDとは異なり、「前後デュアルモーターアクスルユニット」という、前後2基ずつ、計4つのモーターで各タイヤを個別に動かす仕組みとなっています。

タイヤをモーターでダイレクトに動かすことで、力強い走りを生み出すとスズキは説明していました。

ステアリングにはそれぞれのタイヤを制御するための操作パドルが用意されており、例えば「右側のタイヤは前転で左側は後転」といった複雑な動作も可能。

シチュエーションに応じて左右のタイヤを自由に操作することで、より高い走破性を確保できる仕組みになっています。

また、「通常運転」と「自動運転」という2つのモードが設定されているのもe-サバイバーの特徴。

自動運転に切り替わると、メーターパネルやシフトレバーが収納され、ドアのパネルやホイールの発光色も変化するようになっていました。

「未来のコンパクトSUV」というテーマのとおり、e-サバイバーは近未来感のあるコンセプトカーでした。

しかしこのままクルマの電動化が進めば、将来登場するジムニーはe-サバイバーに近いデザインや機能を搭載したモデルとして登場するかもしれません。