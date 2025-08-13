お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（39）と金ちゃん（39）が、12日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。心霊ロケでの体験を語った。

番組ロケで新潟ロシア村を訪れたという2人。そこは閉園から21年が経過したテーマパークで、金ちゃんは「中部地方最強の廃墟って言われてるんですけど、ホテルと教会の廃墟みたいな感じ」と解説。良ちゃんは「廃墟になってから長いんですけども、不審死が起きたり、解決されてない火事が起きたりしてる」と付け加えた。

そして金ちゃんは「僕は（心霊体験を）信用してなかったんですけど、これは本当にまずいなと思うぐらい…1人で40分ぐらい部屋に閉じ込められるみたいなのもあった」と回想。「いきなりみんないなくなって、40分ぐらい1人で物音がする中、定点カメラだけでいる時間があった」と振り返った。

続けて「その時もちょっと声が聞こえたりとか、いろんな事件が起きた。それはどんなふうに放送されてるか分からないんですけど」と告白。さらに良ちゃんは「血痕もあった。何かしらの事件ってわけじゃないですけど、何かあるんじゃないかと」と、その不穏さを強調した。

ロケ当時「ずっと怖かった」という金ちゃんだったが、「1個だけホッとしたのは、たぶん放送には乗らないと思うんですけど、バーッて奥に突き進んでいったら、壁にパンサー尾形って書いてあった」と明かすと、一同は爆笑。「そこだけホッとしたというか」と、まさかの落書きに救われたことを打ち明けた。

すると話を聞いていたタレント・伊集院光は「ああいうとこさ、勝手に入っちゃうような、いけない人いるじゃん？勝手に何の許可もなく。で、人の物に落書きしちゃうやつのセンスって何なんだろうね」と笑い、「そこに選んで選んでパンサー尾形を書いてくる感じ」と疑問を口にしたが、金ちゃんは「絶妙だったんですよね、ここのタイミングでパンサー尾形って書いてくるかって」と笑っていた。