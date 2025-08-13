¡ÚÀ¾Åç½¨½Ó¡Û¸½Âå·à½éÄ©Àï¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤òÀä»¿¡Ö°ìËÜ¿Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤¿Èþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡¢À÷¸ÞÏº¤¯¤ó¤À¤±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¤µ¤ó¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤é¤¬¡¢Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ½ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï ¡È¥¤¥ä¥ß¥¹¤Î½÷²¦¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡×¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì²½¡£À÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¸½Âå·à¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ ¡È´ë²è¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡É ¤È²÷Âú¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È¸½Âå·à¥É¥é¥Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡É ¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢ ¡ÈÌ«ÀèÀ¸¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¤ª¤Ð¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¡Ö¹ðÇò¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¼ç±é¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤´±ï¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡É ¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸½Âå·à¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ ¡È²ÎÉñ´ì¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ÃåÊª¤ä²½¾Ñ¤âÇòÅÉ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥Ä¥é¤òÃå¤±¤Æ¡¢»þÂå·à¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¥«¥Ä¥é¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ãÏÂ´¶¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Æ¬·Ú¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡É ¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢ ¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤ÊÌò¤Î¶ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡É ¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Éã¤Î¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ ¡È¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»î¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÎÉ¤¤¤â¤ÎÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÉñÂæ¤ÏÀ¸¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢±ÇÁü¤ÎÊý¤¬¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢±ÇÁü¤ÎÊý¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉã¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£º£²ó¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡É ¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢À÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡È°ìËÜ¿Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤¿Èþ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÀ÷¸ÞÏº¤¯¤ó¤À¤±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£Èþ¤·¤µ¤òÌµ°Õ¼±¤ËËÜ¿Í¤ÏÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡É ¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ ¡È²ñ¸«¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÂç¿Í¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥í¥±ÃÏ¤Î¡ËÂæÏÑ¤Ç¤â°ì¿Í¤ÇÄ³¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡É ¤ÈÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¡¢ ¡ÈÏ·À®¤·¤¿ÉôÊ¬¤È½ã¿è¤ÊÉôÊ¬¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÇÐÍ¥¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸½Âå·à¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¶¦±é¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É ¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û