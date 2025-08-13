ÂçÃ«æÆÊ¿ º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î4ÀïÏ¢Â³ÃÆ¤Ç43¹æ¡ªÄ¾¶á6Àï5È¯¤Ç¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤òµÕÅ¾¡¢Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤âº£µ¨ºÇÄ¹¹¹¿·¤Î¡È11¡É
¢£MLB¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î4»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë43¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£K.¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê32¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
Á°Æü12Æü¤Ë¤Ïº£µ¨4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë3ÀïÏ¢È¯¤Î42¹æ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¡¢Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤âº£µ¨ºÇÄ¹¤Î¡È10¡É¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿V.¥á¥Ç¥í¥¹¡Ê24¡Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1²ó¡¢Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤ÈÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ»Íµå¡¢2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¡¢5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¡¢6²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼»°½Å»¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï·Ú¡¹¤È¥Õ¥§¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ184.8¥¥í¡¢Èôµ÷Î¥123.1m¡¢³ÑÅÙ¤Ï29ÅÙ¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿´°àú¤Ê°ìÂÇ¡¢7·î23Æü¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï°ÊÍè¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë4»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë43¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¥Á¡¼¥à120»î¹çÌÜ¤Ç43¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢135»î¹çÌÜ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¤â15»î¹çÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¡£¥·¡¼¥º¥ó58ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¹¹¿·¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£