井手綾香、妊娠を報告「お腹の中に、小さな命を授かりました」 今年3月に結婚を発表
シンガー・ソングライターの井手綾香（32）が13日、自身のインスタグラムを更新。妊娠していることを報告した。
【インスタグラムより】ワンマンライブ開催とともに妊娠を報告した井手綾香
井手は「【ワンマンライブ開催決定!!】＆【ご報告…!!】」とし、10月19日のワンマンライブ開催の決定とともに、「そして、もうひとつ皆さんにお伝えしたいことがあります。お腹の中に、小さな命を授かりました」と公表した。
「無事、安定期に入りましたのでご報告させていただきます。ただ、こればかりは最後まで何があるかわからないこと。ずっと不安と隣り合わせではありますが」とつづり、「それでも、お腹の中の子と2人で歌えるこの奇跡の瞬間を、じっくり味わってみたい。自分の内側から語りかけるように、故郷を感じる海辺のライブハウスで、自然体で歌を届けてみたい」と思いを語った。
「そして何より、順調に出産を迎えることができれば、しばらくライブはお休みになります。だからこそ、産休・育休前の最後のワンマンライブを開催することに決めました」と決意を述べ、「タイトルは『inside』」「いまの私にしかできない音楽を、いま、届けたいと思っています。ぜひ、この一夜を一緒に過ごしてもらえたら嬉しいです」と結んだ。
井手は今年3月にインスタグラムで結婚を発表していた。
