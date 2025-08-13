話題の新人！“BTS・TXTの弟分”「CORTIS」、デビュー記念イベント開催決定　初公開ステージも披露へ

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの新ボーイズグループ・CORTIS（コルティス）が、デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』の発売を記念し、ファンと真っ先に会うイベントを開催する。

【写真】CORTIS、メンバープロフィール

CORTISは8月13日、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、「CORTIS The 1st EP [COLOR OUTSIDE THE LINES] RELEASE PARTY」（以下「RELEASE PARTY」）の開催を発表した。

「RELEASE PARTY」は、デビューアルバム発売当日の9月8日20時、韓国・高麗（コリョ）大学ファジョン体育館で開催される。会場に来られないファンのため、オンライン配信も同時に行われる予定だ。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

CORTISがデビュー後に単独で行うイベントは今回が初めてで、特別な意味を持つ。この日メンバーたちは、音楽や創作への情熱をファンと分かち合い、大切な思い出を作る予定。歌やダンス、映像を制作する“ヤングクリエイタークルー”としての裏話も披露される見込みで、デビューアルバム発売当日ならではの初公開ステージも用意されている。

デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、誰かから与えられた鍵ではなく、自分が本当に望むものを探し求める5人のメンバーの第一歩を描いた作品。タイトル曲『What You Want』と、8月11日にミュージックビデオが先行公開されたイントロ曲『GO!』を含む全5曲が収録される。

なお、CORTISは8月18日18時にタイトル曲『What You Want』を配信リリース予定だ。5人のメンバーは、デビュープロモーションを通じて異なる発想と新しい視点で共同制作した作品を世に送り出し、K-POPシーンに新たな風を吹き込んでいる。

（記事提供＝OSEN）