【アジアカップ】日本はレバノンに敗戦ベスト8逃す 韓国はグアムに快勝
◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)
バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間12日に、準々決勝進出決定戦の2試合が行われました。
グループB2位の日本(FIBAランキング21位)は、グループA3位のレバノン(同29位)と対戦。日本は前半からターンオーバーが目立ち、レバノンに流れを渡す展開。全クオーターで点差をつけられ、73−97（19−23、22−30、23−28、9−16）で敗戦。アジアカップベスト8入りを逃しました。
もうひとつの準々決勝進出決定戦では、グループA2位の韓国（同53位）がグルーブB3位のグアム（同88位）に快勝でベスト8入り。準々決勝は現地13日、14日に行われます。
【日程】
＜グループB日本の結果＞
第1戦 シリア ○99-68
第2戦 イラン ●70-78
第3戦 グアム ○102-63
＜決勝トーナメント表＞
◆準々決勝進出決定戦(11日、12日)
フィリピン 95−88 サウジアラビア
台湾 78−64 ヨルダン
韓国 99−66 グアム
レバノン 97−73 日本
◆準々決勝(13日、14日)
オーストラリア − フィリピン
イラン − 台湾
中国 − 韓国
ニュージーランド − レバノン
◆準決勝(16日)◆決勝/3位決定戦(17日)