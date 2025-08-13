サッカー日本代表、9月アメリカ遠征のテレビ生中継が決定！U-NEXTでも配信…「有料」と「無料」の違いに注意

日本サッカー協会（JFA）は13日、日本代表が9月に臨む国際親善試合、メキシコ代表戦をNHK総合テレビにて生中継、およびU-NEXTにてリアルタイム配信／見逃し配信、アメリカ代表戦をNHK BSにて生中継、およびU-NEXTにてリアルタイム配信／見逃し配信することが決まったと発表した。

世界最速で2026年ワールドカップ出場を決めた日本。本大会へ向けた準備も早くから進めることができており、9月シリーズではW杯開催地のアメリカにおいて、開催国であるメキシコとアメリカと対戦する。

試合は、メキシコ戦が9月6日（土）にオークランド・コロシアム（カリフォルニア州オークランド）、アメリカ戦が9月9日（火）にLower.comフィールド（オハイオ州コロンバス）で開催。それぞれ日本時間の7日（日）11:00と10日（水）8:37にキックオフされる。

今回、両試合がNHK系にてテレビ生中継されることが決定。メキシコ戦は地上波の『NHK総合』、アメリカ戦はBSの『NHK BS』で放送され、メキシコ戦はNHKプラスで同時／見逃し配信も行われる。

さらに、2試合ともに、先日の東アジアE-1選手権を配信したU-NEXTにてリアルタイム配信／見逃し配信されることも決まった。ただ、メキシコ戦は「有料リアルタイム配信」、アメリカ戦は「無料リアルタイム配信」と違いがあるので注意が必要だ。

ワールドカップ本大会に向けた強化試合として、森保一監督がフルメンバーを招集することを明らかにしている9月シリーズ。メンバー発表を含め注目したい。