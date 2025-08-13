テレビ朝日ドラマ「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（水曜後9・00）のイベント「キャスト大集合！夏の大感謝祭」が13日、都内で行われた。

トリプル主演の大森南朋（53）、相葉雅紀（42）、松下奈緒（40）に加え、伊藤淳史（41）、光石研（63）、遠藤憲一（64）、佐藤浩市（64）が夏らしい浴衣姿で登壇し、印象的な撮影場面などをテーマにトークを展開。遠藤演じる捜査一課長のおなじみのせりふ「はうっ」で盛り上がる場面もあった。

「はうっ」は相葉演じる警察庁キャリア官僚に頭が上がらない捜査一課長が思わず発してしまうワードで、視聴者の間ではおなじみのワードだ。

遠藤はこのせりふについて「アニメとかのせりふで、人間が言わない言葉じゃないですか」と考え、当初は「はあ」のような違う言葉を使用しようとしていたことを明かした。だが、監督から「“はうっ”だけは絶対にやってください」と言われ、自宅で他のせりふ以上に練習して作り上げたという。

放送前の心境を「変な刑事だから（物語の）凄い邪魔になるんじゃないかと心配だった」と打ち明けたが、いざ「はうっ」が披露されると視聴者は大盛り上がり。「多くの方が喜んでくれたみたいでうれしいです」と笑顔を浮かべた。

愛らしい「ポンコツ」（遠藤）キャラを演じている遠藤に対して、旧知の仲である佐藤は「普段と変わらない」と指摘し、会場は大爆笑。「でも、“はうっ”はさすがに言ってないか」とも付け加えた。

大森は「こんなに“はうっ”が1人歩きして、これは流行語大賞いくんじゃないかって話もありますね」と同せりふの反響の大きさにさらなる期待を寄せた。