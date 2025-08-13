「才能あり！」白石麻衣、“小さなお友達”とのやりとりに反響！ 「癒し空間、、」「保育士感あって」
俳優の白石麻衣さんは8月12日、自身のInstagramを更新。“小さなお友達”とのやりとりを公開しました。
【写真】白石麻衣、“小さなお友達”とのやりとりに反響
この投稿にファンからは、「メイクされてる時の麻衣ちゃん優しいの伝わってきて好き」「すてきなメイク」「癒し空間、、」「白石さんかわいい」「才能あり！専属メイクさん見つけましたね」「麻衣ちゃん保育士感あってほっこり」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「専属メイクさん見つけましたね」白石さんは、「仲良しの小さなお友達がメイクしてくれた日」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、子どもにアイメイクをしてもらっている様子を公開しました。子どもの目線に合わせて前かがみになっている白石さんからは、優しさが伝わってきて思わずほっこりする光景です。
「子ども好きなんですね」白石さんは3月27日の投稿で、「小さなおともだちと」とつづり、子どもと遊ぶ姿を披露しました。コメント欄では、「保育士になりたいって聞いてたけど、やっぱり子ども好きなんですね」「かわいいw」「すてきなママになりますね」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
