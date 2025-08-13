¡ÚÂ®Êó¡Û¿¹Í§¸øÊ¸½ñ²þ¤¶¤ó¡¡¼«»¦¤·¤¿¸µ¿¦°÷¤ÎºÊ¡¦ÀÖÌÚ²í»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö3²óÌÜ¤ÎÊ¸½ñ³«¼¨¡×Ìó1Ëü8000¥Ú¡¼¥¸¡¡
¿¹Í§³Ø±à¤ò¤á¤°¤ë·èºÛÊ¸½ñ²þ¤¶¤óÌäÂê¤Ç¡¢¼«»¦¤·¤¿¸µ¿¦°÷¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤·¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö´ØÏ¢Ê¸½ñ³«¼¨¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó³«¼¨¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤ÏÌó£±Ëü£¸£°£°£°¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ó¡¢£²²óÌÜ¤Î³«¼¨¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡È¼ê½ñ¤¡É¤Î¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤¬Á°²ó³«¼¨ÍèÇ¯²Æ¤Þ¤Ç¤Ë»Ä¤ê¤ÎÊ¸½ñ¤â½ç¼¡³«¼¨¤Ø
ºâÌ³¾Ê¶áµ¦ºâÌ³¶É¤Î¸µ¿¦°÷¡¦ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£µ£´¡Ë¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¡¢¿¹Í§³Ø±à¤Ø¤Î¹ñÍÃÏÇäµÑ¤ò¤á¤°¤ë·èºÛÊ¸½ñ²þ¤¶¤ó¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶ì¤Ë¼«»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²í»Ò¤µ¤ó¤Ï·èÄê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¡££±¿³¤ÏÇÔÁÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯£±·î¡¢Âçºå¹âºÛ¤¬ÉÔ³«¼¨·èÄê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¹ñ¤ËÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò½Ð¤·¡¢²í»Ò¤µ¤ó¤¬µÕÅ¾¾¡ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¡áºâÌ³¾Ê¤ÏºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤»¤º¡¢£²¿³È½·è¤¬³ÎÄê¡£ºâÌ³¾Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿¹Í§³Ø±àÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Î¥á¡¼¥ë¤ÎÊ¸ÌÌ¤Ê¤É£±Ëü¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤ÎÊ¸½ñ¤ä¡¢½ÓÉ×¤µ¤ó¤Î¡È¼ê½ñ¤¡É¤Î¥Î¡¼¥È¤ò²í»Ò¤µ¤ó¤Ë³«¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ£¸·î£±£³Æü¸á¸å£±»þÁ°¡¢£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë³«¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó£±Ëü£¸£°£°£°¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊ¸½ñ¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó³«¼¨¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢±þÀÜµÏ¿¤ä¿¦°÷¤Î½Ð¶ÐÊí¤Î¤Û¤«¡¢½ÓÉ×¤µ¤ó°Ê³°¤Î¶áµ¦ºâÌ³¶É¿¦°÷¤é¤Î¼ê¹µ¤¨¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³¾Ê¤ÏÍèÇ¯²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»Ä¤ê¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ç¼¡³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£