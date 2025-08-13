¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¤¢¤¹¤Ë¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤Ê¤ë¤«...¶¯¤¤ÂæÉ÷11¹æ(¥Ýー¥É¥ë)¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡¸½ºßºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®60¥áー¥È¥ë¡¡º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£
¢£ÂæÉ÷11¹æ(¥Ýー¥É¥ë)
¡Ú²èÁü¡Ûº£¸å¤ÎÁ´¹ñ¡¦²Æì¤ÎÅ·µ¤
8·î13Æü12»þ45Ê¬È¯É½
13Æü12»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ¥Ð¥·ー³¤¶®
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ22ÅÙ20Ê¬ (22.3ÅÙ)
Åì·Ð121ÅÙ25Ê¬ (121.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 960 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 60 m/s (115 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è ÅìÂ¦ 165 km (90 NM)
À¾Â¦ 110 km (60 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 440 km (240 NM)
À¾Â¦ 390 km (210 NM)
14Æü0»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÂæÏÑ³¤¶®
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ24ÅÙ00Ê¬ (24.0ÅÙ)
Åì·Ð118ÅÙ20Ê¬ (118.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 30 km/h (17 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 65 km (35 NM)
14Æü12»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ²ÚÆî
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ25ÅÙ05Ê¬ (25.1ÅÙ)
Åì·Ð114ÅÙ35Ê¬ (114.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 35 km/h (18 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)
¢£º£¸å¤ÎÅ·µ¤
