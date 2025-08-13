◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、今季２度目の４戦連発で４３号。チーム１２０試合で４３本塁打は、シーズン換算５８発ペースとなった。５―５で迎えた９回先頭で迎えた５打席目。守護神ジャンセンのカットボールを捉えると、打球速度１１４・８マイル（約１８４・８キロ）、角度２９度で飛び出した打球は飛距離４０４フィート（約１２３・１メートル）で右翼ポール付近に飛び込んだ。

４打席目には悲劇に見舞われた。５―５で迎えた６回無死一、二塁の絶好機では４番手左腕パークの外角直球を捉えて痛烈なライナーでセンター方向に返したが、大谷シフトで二塁ベース付近にいた相手遊撃ネトの正面をつき、遊直。ネトがそのまま二塁ベースを踏んで一塁に送球し、走者が戻れずにトリプルプレーが完成した。大谷は一塁ベース手前でぼう然と立ち尽くした。

大谷は、前日１１日（日本時間１２日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場。０―７で迎えた８回１死に、８９・５マイル（約１４４キロ）の内角低めカットボールを捉え、打球速度１００マイル（約１６０・９キロ）の一発を右中間スタンドに放り込んだ。３戦連発のリーグトップタイ４２号は、エンゼルスタジアム１００本目のメモリアルアーチとなった。

チームは２連敗中で、西地区２位・パドレスとの差は「１」に迫った。今週は１６日（同１７日）から本拠３連戦、来週は２３日（同２４日）から敵地３連戦と、２週連続で今季最後の直接対決を控えている。１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦で４イニングの古巣初登板の予定。まずは好調の打撃で弾みをつけた。