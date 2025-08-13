¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û´ØÅì°ì¡¡µÕÅ¾¤Ç2Ç¯Ï¢Â³½éÀïÆÍÇË¡ªº¸ÏÓ¡¦ºäËÜ¤¬1¼ºÅÀ´°Åê¡¢1ÈÖ¡¦ÂçÂô¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè8Æü¡¡2²óÀï¡¡´ØÅì°ì£¶¡½1Ãæ±Û¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºò²Æ¤Î½àÍ¥¾¡¹»¡¦´ØÅì°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó2»à»°ÎÝ¤«¤éÁê¼êË½Åê¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤ÏÂçÂôÊâÌ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î»°ÎÝ¶¯½±Å¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÅ¨¼º¤Ç1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£7²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤ÏÂçÂô¤Î»°¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë1»à»°ÎÝ¤«¤éÆþ»³¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÆó¥´¥í¤Ç1ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£8²ó¤Ë¤â°¤Éô¸»ÎÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î½àV¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¡¦ºäËÜ¿µÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬130¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤È¡¢2¼ïÎà¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¶î»È¤¹¤ëÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤ÇËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤ËÀËÇÔ¡£Åö»þ¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¤é¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î²Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£