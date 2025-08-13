ÁêÍÕ²íµª¡Ö¤ª¸ß¤¤¸ÝÉñ¤·¤¢¤Ã¤Æ»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¾¾ËÜ½á¡¢Ý¯°ææÆ¤âº£´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é
Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡Ê42¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ç¡¢¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ëÂç¿¹ÆîÊþ¡Ê53¡Ë¾¾²¼Æà½ï¡Ê40¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
½ªÎ»¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÁêÍÕ¤Ï¡¢Íò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¾¾½á¡Ê¡á¾¾ËÜ½á¡Ë¤¬¸«¤Æ¤ë¡¢¸«¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ÆîÊþ¤µ¤ó·ÐÍ³¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¾¾ËÜ¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂç¿¹¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¡Ø¸«¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢²ñ¤Ã¤¿»þ¤âÝ¯°æ·¯¤Ë¡Øº£¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ë¡©¡Ù¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¸ÝÉñ¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¾¾½á¤â¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¯¤Î¤Ç»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤Î¼èºà²ñ¤ÇÁêÍÕ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¡¢Ý¯°æ¤¬¼ç±é¤¹¤ëº£¥¯¡¼¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£