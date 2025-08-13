°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡ÖÌÂÏÇ¡×¡© Áö¹ÔÃæ¤Î¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼±Õ¡×»ÈÍÑ ¡È¤·¤Ö¤¡É¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡Ö´éÌÌ¥Ó¥Á¥ã¥Ó¥Á¥ã¡× ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÍ×°ø¤Ë¡© Ã¯¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¡Ö¥â¥ä¥Ã¤È¡×°Æ·ï ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«
¤Ç¤¤ì¤Ð¼þ°Ï¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡Ä
¡¡À²Å·¤ÎÆü¡£¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ÆµÞ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¿åÅ©¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£±«¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼þ¤ê¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤éÁ°Êý¤òÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤¨¤§¤§¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÌÂÏÇ±¿Å¾¡×¤Ç¤¹ ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ä¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Î±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ê¤È¥ï¥¤¥Ñ¡¼¡Ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢À¾Æü¤¬º¹¤·¤Æ¤¤Æ»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ò°ÜÆ°Ãæ¤ËÃî¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤ËÄ»¤ÎÍî¤È¤·¤â¤Î¤ò¿©¤é¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤Ä¤³¤¤±ø¤ì¤â¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤¬ÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ê¤é¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤È¼þ°Ï¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¹ÔÃæ¤ä¿®¹æÂÔ¤Á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤êÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼±Õ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎã¤¨¤¬ÈùÌ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃË»Ò¤Î¡ÖÎ©¤Á¥·¥ç¥óorºÂ¤ê¥·¥ç¥ó¡×ÌäÂê¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÎ¼°¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÃËÀ¤¬¡ÖÎ©¤Á¥·¥ç¥ó¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ËÇ¢¤¬Èô¤Ó»¶¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½ÊØ´ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¾²¤äÊÉ¤Ê¤É¤Ë¤âÇ¢¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢1Æü¤Ë²¿²ó¤â¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤è¤Û¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿Ç¢¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿Ç¢¤¬´¶ÁÛ¤·¤Æ½¤¤¤òÈ¯¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬½¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Âç¼êÀ½»æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬2024Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤¬Î©¤Á¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¼«Âð¤¬38.2¡ó¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Ï77.1¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤â¡ÖÃËÀ¤ÎºÂ¤ê¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿ä¾©¤¹¤ëÅ½¤ê»æ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡1Æü¤Ë²¿½½¿Í¤âÍÎ¼°¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÎ©¤Á¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÀ¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æ¤äÃ¯¤â¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÍÑ¤òÂ¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤É¤ÂçË½Åê¡Ê¡©¡Ë¤¹¤ë¿Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¸å»ÏËö¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡Ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÊüÃÖ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡Ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÏÃÂê¤òµ°Æ»½¤Àµ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÏÁö¹ÔÃæ¡¢»ë³¦¤Î°¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»È¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÅö¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Î¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡¢Â¿¾¯¤ÏÉ÷¤ËÎ®¤ì¤Æ¸å¤í¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¡¢¸å¤í¤Ë²°º¬¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ä¡¢·ÚÁõ¤Ç¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¥Ð¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤¿¤é¡Ä¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´éÌÌ¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼±Õ¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤¤É¤¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÊ®¼Í¸ý¤Î¸þ¤¤¬¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¿Ë¤ä°ÂÁ´¥Ô¥ó¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤ÊÀìÍÑ¤Î¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¥Î¥º¥ëÄ´À°¥Ä¡¼¥ë¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ËÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Ò¤È¤Ä¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¸þ¤¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Ë¿Æ°²è·Ï¥«¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¹¶·â¤ò¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ÖÀÜÅª¤Ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ËÁö¹Ô¤òË¸³²¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¼êË¡¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¹¶·â¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¸åÊý¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Á¤é¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºîÀï¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤ÏÍ·¤Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¹¶·â¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸åÂ³¼Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ë¹½¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î»ÈÍÑ¤ÏÆÃ¤Ë°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤´»þÀ¤¡¢²¿¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼þ°Ï¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼±Õ¤ò»È¤¦¤Î¤¬ºÇÅ¬²ò¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£