安藤なつ、カズレーザー結婚後初のラジオもボケ倒す「トミー・ジョン手術を勧めてくる」 相方と二階堂ふみから結婚報告＆入籍の瞬間も立ち会う
お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが、13日放送のニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（後1：00）に生出演。相方のカズレーザーが、俳優・二階堂ふみと電撃結婚をしたことを受け、トークを行っていった。
【写真】“3人”のイラストを添えて…『家事ヤロウ!!!』結婚祝福の投稿
番組冒頭、ナイツ・塙宣之から「右ひじ大丈夫？」と向けられた安藤は「マジで言ってなかったんですよ。『本当にトミー・ジョン手術みたいなのがありまして』…みたいなのがめっちゃきていて。みんながトミー・ジョン手術を勧めてきて『今季絶望か』って言われてました」と、あえて本題は語らず笑いを交えてトーク。
土屋伸之から「リスナーが聞きたいのは、それじゃないのよ」と切り出されるも、安藤はボケ倒していった。土屋が「違うのよ！カズレーザーの結婚でしょう」と制すると、安藤は「あーそれですか」とわざとらしく反応した。その後、2人の交際について知っていたかについて向けられた安藤は「自分が知ったのは、ある日ロケの直前にLINEがきたんです。『きょう夜空いてますか？入籍するので、ご挨拶いいですか？』って。震えて『最高！』って打っちゃって。それで『行きます』って。相手については聞いてなくて（待ち合わせ場所に行った）。『お店は二階堂で取ってあります』って言っていたから『え、違うよね？』って階段を上がっていって。その時は、カズしかいなかった」と答えた。
続けて「ご祝儀を持っていったんです。まだ、お金を入れてなかったので、トイレで慌てながらお札そろえて書いている時に、ちょっと洗面台みたいなところが狭かったんですよ。それで洗面台の泡みたいなのが反応しちゃって、袋にかかっちゃったから、拭いて」と笑いを交えて回顧。「戻ったら、いらっしゃって。翔んで埼玉、ちゃんと映画館で見に行きましたっていうことしか言えなかった。そこで二階堂さんなんだって。その後、入籍の瞬間も立ち会いました」と明かした。
カズレーザーと二階堂は10日、所属事務所やSNSなどを通じ、結婚を発表。カズレーザーは、自身のXで「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」、「これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真撃に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します。どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです」とつづった。
二階堂の事務所は「今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」とし、「重ねて恐縮ではございますが、プライベートなことですので親族への取材などはお控え頂けますようご理解を頂ければ幸いです」と呼びかけた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
