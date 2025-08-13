糸井嘉男、稼いだ50億円「ほとんど」費やした買い物明かす 6000万円の高級車も購入→仰天
元プロ野球選手の糸井嘉男が、きょう13日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に登場する。
【写真】矢部＆黒田…ゆうちゃみ、ノンスタ井上ら集合
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かすお金情報バラエティー。今回のスタジオゲストは、糸井のほか、ゆうちゃみ、NON STYLE・井上裕介。
糸井は、ゲスト初登場。現役時代に稼いだ年俸総額50億円以上について、矢部が「残ってるんですか？」と直球質問すると、糸井は「ほとんどプロテインに消えました」と淡々。さらに「これまでで一番高額な買い物は？」という問いに、糸井は「ランボルギーニ」と答えるが、約6000万円の超高級車を「すぐ売りました」と明かし、仰天の理由を語る。
テーマは「猛暑に稼げ！京阪神ひんやりビジネス儲けのからくりSP」を届ける。夜に人が集まる爆儲けミステリースポットも調査し、ビアガーデンにちなんだ「飲みすぎ失敗談」トークでは、矢部が「ギャルはテキーラというイメージ」とツッコミを入れると、ゆうちゃみは「テキーラは卒業したんです」とにっこり。
神戸・三宮の地下街に本店を構える「かつ丼 吉兵衛（よしべえ）」では、夏限定の冷たいかつ丼を発見。このほか、かき氷目当てに予約が開始数秒で埋まるという大阪・西区の完全予約制カフェや、1ヶ月に1万人が来店するという京都・貝だし麺が人気の店の儲けの秘密に迫る。
また、西のグルメ番長、ハイヒール・モモコが阪急うめだ本店＆大阪高島屋のデパ地下を訪れ、夏季限定スイーツや惣菜などの最新情報を紹介。黒田が集客に悩む飲食店や施設をコンサルティングする新企画もスタートする。
