５２０人の犠牲者が出た日本航空機墜落事故から４０年となった１２日、群馬県上野村の事故現場「御巣鷹の尾根」には、８２家族２８３人が慰霊登山に訪れた。

急斜面にある墓標の清掃や登山道の手すりの設置など管理人を長く務めてきた黒沢完一さん（８２）は「安全に慰霊に集中してほしい」と語る。遺族らの高齢化も進むなか、体力の続く限り尾根を守っていく。

１２日、姉を亡くした高齢男性から墓標の前で「いつもきれいにしてくれてありがとう」と感謝の言葉を掛けられると、黒沢さんは柔和な笑みで「何かあれば言ってください」と応じた。前任の管理人が亡くなったため、財団法人「慰霊の園」（上野村）の依頼で２００６年に仕事を引き継いだ。以前から慰霊で訪れる遺族の送迎車の運転を担当し、「役に立てれば」と考えていた。

標高１５６５メートルの尾根の頂上付近にある慰霊碑までの登山道は、高低差も激しく入り口から８００メートルほど続く。険しい斜面に墓標が並び、高齢者には簡単な道のりではない。黒沢さんは滑落防止の手すりを付けたり、段差を小さくしたりするなどの作業も担ってきた。人柄や熱心な姿勢にひかれ、ボランティアで手伝う日航社員もいる。

支えてくれた妻の節子さんが５年前の８月１２日に病気の悪化で搬送され、２１年４月に７２歳で亡くなった。黒沢さんは体の衰えを感じながら、最愛の人を失った寂しさも募らせる。気持ちが分かるからこそ、「整備を続けたい」。これからも遺族に寄り添うつもりだ。