¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û·òÂç¹âºê¤¬½éÀïÇÔÂà ¡È158¥¥í±¦ÏÓ¡ÉÀÐ³À¸µ¡Ö2Ç¯È¾¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¥×¥íÆþ¤êÌÀ¸À
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£¸ÆüÂè£±»î¹ç¡Ê£±£³Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ï¡¢ºò½Õ£Ö¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬ºò²Æ£Ö¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¤Ë£³¡½£¶¤ÇÇÔ¤ì¡¢½éÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿²¼½Å¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡Ö¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¤Ï¡Ë¾®µ»¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿©¤é¤¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤â£³²ó¤Ë°ì»àËþÎÝ¤«¤é¾®ËÙ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢±ç¸î¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë»³¸ý¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÈÃöËó¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¹¤°¤µ¤Þ¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¡¢£³²ó¤ò£µ°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¡Ä¡£
¡¡£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£·²ó¤Ë¤Ï¥×¥íÃíÌÜ¤Î£±£µ£¸¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Î®¤ì¤ò¡¢£³¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È£²²ó¤ò£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í¤Î¹äÏÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬Áê¼êÅê¼ê¤ÎÀ¾Â¼¤ÎÁ°¤ËÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄÌø´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£³¡½£²¤Ç¾¡¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐ³À¤ÏÀÐ³À¤é¤·¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼½Å¤âº´Æ£¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤êµå¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¶ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸í»»¡£¡ÊÀ¾Â¼¤Ï¡Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤âÅê¤²¤ë¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Í³¼«ºß¤ËÊÑ²½µå¤òº®¤¼¤Æ¤¤¤¿¡£Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡£
¡¡ÀÐ³À¸µ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë£²Ç¯È¾¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥×¥í£±ËÜ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯´°Åê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£